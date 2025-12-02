Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY

Rimini
  • 02 dicembre 2025
Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY
Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY
Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY
Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY
Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY
Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY

RIMINI. Il sabato pomeriggio del centro di Rimini si è ammantato di arte e creatività: artefici di questo i ragazzi e le ragazze del Liceo artistico Serpieri, accompagnati dai loro insegnanti. Il liceo apre le sue porte alla cittadinanza e piazza tre Martiri è stata gioiosamente invasa da cavalletti, tele e postazioni in cui i giovani artisti del liceo si sono cimentati nello studio del paesaggio urbano e attorno ad altri temi specifici. Con il calare della sera per una volta le varie postazioni hanno ricordato angoli di Montmatre con luci soffuse e capannelli di passanti curiosi. Tanti occhi ammirati e stupiti dalla bravura e dalla perfezione tecnica di questi artisti in formazione, che neanche le basse temperature hanno fermato. Il risultato è stato un perfetto connubio tra luce, colori, forme e prospettive. I ragazzi e le ragazze del Serpieri replicano l’evento il 18 aprile 2026 nel cortile interno del liceo, in via Sacramora 52 a Viserba.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui