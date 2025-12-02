Rimini, l’arte in piazza degli studenti del Serpieri GALLERY

RIMINI. Il sabato pomeriggio del centro di Rimini si è ammantato di arte e creatività: artefici di questo i ragazzi e le ragazze del Liceo artistico Serpieri, accompagnati dai loro insegnanti. Il liceo apre le sue porte alla cittadinanza e piazza tre Martiri è stata gioiosamente invasa da cavalletti, tele e postazioni in cui i giovani artisti del liceo si sono cimentati nello studio del paesaggio urbano e attorno ad altri temi specifici. Con il calare della sera per una volta le varie postazioni hanno ricordato angoli di Montmatre con luci soffuse e capannelli di passanti curiosi. Tanti occhi ammirati e stupiti dalla bravura e dalla perfezione tecnica di questi artisti in formazione, che neanche le basse temperature hanno fermato. Il risultato è stato un perfetto connubio tra luce, colori, forme e prospettive. I ragazzi e le ragazze del Serpieri replicano l’evento il 18 aprile 2026 nel cortile interno del liceo, in via Sacramora 52 a Viserba.