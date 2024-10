Rimini, l’Area del Riuso ha raccolto 5.745 oggetti in due anni

L’Area del Riuso di via Nataloni a Rimini celebra il suo secondo anniversario con un bilancio positivo, confermando il suo ruolo centrale nella promozione della sostenibilità e del riutilizzo di beni ancora in buono stato. Da quando ha aperto, l’iniziativa ha coinvolto centinaia di cittadini nella riduzione della produzione di rifiuti e nel supporto all’economia circolare.

La Cooperativa Sociale La Fraternità, fondata nel 1992 su iniziativa di alcuni membri della Comunità Giovanni XXIII, svolge un ruolo essenziale nel coordinamento e nella gestione delle donazioni. Il suo obiettivo è destinare i beni raccolti a finalità sociali, contribuendo a un modello di solidarietà locale che redistribuisce gli oggetti a chi ne ha bisogno e si trova in difficoltà economiche.

L’Area del Riuso rappresenta uno spin-off del più ampio progetto ‘Cambia il Finale’, che nel 2023 ha ottenuto risultati significativi: oltre 88.000 oggetti raccolti, per un totale di più di 80 tonnellate di materiale. Questi traguardi sono stati raggiunti grazie a oltre 780 ritiri a domicilio, organizzati con la collaborazione tra Hera, Last Minute Market e la Cooperativa Sociale La Fraternità, che gestisce l’area.

All’interno della stazione ecologica di via Nataloni è stato creato uno spazio dedicato alla raccolta di piccoli mobili, elettrodomestici, biciclette, passeggini, attrezzature per bambini e altri oggetti di uso quotidiano, purché in buono stato. Al momento della consegna viene rilasciata una ricevuta ufficiale, che certifica il recupero dei beni.

Questa iniziativa riflette la filosofia di ‘Cambia il Finale’, che promuove il riuso come alternativa allo smaltimento in discarica. È possibile attivare il servizio anche tramite il Servizio Clienti Hera, che offre il ritiro a domicilio per gli oggetti da donare.