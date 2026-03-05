Rimini, l’appello di mamma Elisa: “Cerco una persona speciale per assistere il mio Michele”

«Cerco una persona speciale per assistere mio figlio, affetto da una malattia rara». A lanciare l’accorato appello è Elisa Perugini mamma del 20enne riminese, Michele Minicozzi colpito sin dal 2016 dalla Adrenoleucodistrofia, una patologia genetica che colpisce un nato ogni 20mila ed è salita alla ribalta nel 1992, grazie al film “L’olio di Lorenzo”, diretto da George Miller con Nick Nolte e Susan Sarandon.
Negli anni il precipitare del quadro nosologico ha privato “Michi” della parola, del movimento e infine della capacità di alimentarsi in modo autonomo. Ora un percorso già in salita ha trovato un’altra pietra di inciampo con l’addio - dopo anni e per motivi personali - di una figura molto affezionata a questo giovane e alla sua famiglia.