Rimini. L’appello dell’ex militare in servizio a Bellaria: “Aiutatemi a trovare il figlio del capitano, il bimbo che abbracciai l’ultima volta 63 anni fa”

«Il bambino – ricorda Rocco con voce incrinata - voleva stare spesso in braccio a me. Così tra noi si creò un legame fortissimo. Aveva poco più di un anno, ma la prima parola che pronunciava, ogni mattina, appena spalancava gli occhi era il mio nome, seppur un po’ storpiato. Così i suoi genitori, che avevano l’appartamento comunicante con la caserma, me lo affidavano e io lo facevo giocare presso lo spaccio».

Tempi difficili, quelli del Dopoguerra, dove i balocchi erano merce rara e per trastullare i più piccoli si metteva in campo soprattutto la fantasia. Il tempo, a distanza di sei decadi, ha spazzato via dalla memoria di questo 85enne nomi e dettagli, come un fiume in piena all’improvviso, ma l’affetto verso il piccino che considerava «come un figlio», quello è rimasto intatto.

«Da più di trent’anni – prosegue osservando una vecchia foto in bianco e nero, dai contorni sbiaditi, che li ritrae assieme sorridenti - cerco invano di ritrovare quel fanciullo, ormai divenuto adulto. Vorrei riabbracciarlo prima di morire. Nient’altro».

Da qui l’appello ai belligeani perché lo aiutino a realizzare un sogno. A dargli una mano provvede il nipote, che studia a Pisa, in Toscana, ma si è messo all’opera per il nonno contattando non solo i media ma anche le principali pagine social della città di Panzini.