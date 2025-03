Rimini, l’appello dei residenti di via Feleto: «Se la casa verrà demolita siamo in mezzo alla strada. Il Comune ci ripensi»

«Come sto? Sto male, sono disperato, potrei trovarmi da un momento all’altro in mezzo alla strada, buttato fuori dalla casa per cui sto pagando il mutuo, 700 euro al mese dal 2005, quando ho acquistato questa casa dai precedenti proprietari». Vincenzo Bruno, 57 anni, è uno dei residenti di via Feleto, quelli che in base all’ultima sentenza della Corte di Cassazione, 37 anni dopo l’inizio del “braccio di ferro” con i privati, dovranno abbandonare le loro case, in quanto destinate alla demolizione. I terreni su cui sono state costruite, infatti, sono risultati essere agricoli, e dunque le costruzioni sovrastanti sono state erette in maniera abusiva. Come Bruno, almeno quattro famiglie rischiano di finire per strada.