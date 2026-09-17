Rimini, l’annuncio del sindaco: “Al Flaminio avremo l’aria condizionata”

Al palasport Flaminio arriva l’aria condizionata. Lo ha annunciato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a un convegno alla Sgr sulla transizione energetica: “Al Palasport Flaminio stiamo progettando un impegnativo intervento di manutenzione straordinaria per dotare questo impianto sportivo, nel cuore di tutti i riminesi, di un sistema di climatizzazione che consenta finalmente dopo decenni di assistere alle partite di playoff con un’adeguata temperatura al suo interno. Questo intervento tra reperimento risorse, progettazione e bando di gara per affidamento lavori, richiederà un anno di tempo per il suo avvio. Il GSE può garantire la sostebilità economica di un lavoro così importante e necessario per la Rimini che segue il basket e in generale lo sport che si pratica al Palasport”.