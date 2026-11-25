Nove anni al servizio di chi ha più bisogno, nove anni per ricordare che il diritto alla salute non può dipendere dalle possibilità economiche, dalla condizione sociale o dalla storia personale di ciascuno. L’ambulatorio sociale Nessuno Escluso della Caritas diocesana di Rimini festeggia un importante anniversario, confermandosi un presidio di prossimità per le persone che, per diverse ragioni, faticano ad accedere ai servizi sanitari ordinari. Nato nel 2017, il progetto è cresciuto progressivamente, accompagnando i cambiamenti della povertà e intercettando bisogni sanitari che spesso rimangono invisibili. Un’attività che, in questi nove anni, ha trasformato una piccola esperienza di volontariato in una realtà strutturata, capace di mettere in rete professionalità, competenze e disponibilità solidali.
“Li chiamano «i nostri medici di base». Non lo abbiamo scritto noi su una targa. Lo dicono le persone che da nove anni varcano la porta dell’ambulatorio Nessuno Escluso. In nove anni: 1.600 persone, oltre 6.700 visite. Solo quest’anno più di 360 persone e 1.550 visite. Proviamo a contarle, quelle sedie liberate al pronto soccorso. Sedie per il bambino con la febbre alta, per l’anziano caduto in casa. Per ciascuno di noi, la notte in cui ne avremo bisogno. A questi volontari va il nostro grazie. Ma il grazie della Caritas è poco. Dovrebbe dirlo la città intera. Nove anni dicono che si può fare. Ora tocca a noi dire che si può continuare. Al decimo compleanno vorremmo arrivarci con qualche camice in più”, sottolinea il direttore della Caritas diocesana, Mario Galasso.
Partiti con un nucleo iniziale di appena quattro persone (due medici, un farmacista e una responsabile dell’accoglienza), oggi il servizio può contare su 18 professionisti volontari che mettono a disposizione gratuitamente tempo e competenze e anche su nuovi servizi specialistici. Un gruppo composto da nove medici, cinque farmaciste, due infermiere professionali, un optometrista e un addetto all’accoglienza. A queste figure si aggiunge una rete di medici specialisti esterni che collaborano pro bono, consentendo di affrontare anche situazioni cliniche che richiedono competenze ulteriori rispetto a quelle garantite dall’ambulatorio.