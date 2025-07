Rimini, l’allarme di Mazzarino sulla stazione di Viserba: «Situazione di degrado cronico, il Comune faccia qualcosa»

«La stazione di Viserba? Un pessimo biglietto da visita per tutti». Quella che dovrebbe farsi vetrina di una ridente località della Riviera sarebbe diventata un luogo segnato dal degrado che rischia di penalizzare il tessuto turistico-economico locale mettendo a repentaglio la sicurezza di chi abita nei dintorni, trascorre le ferie in questi luoghi o, più in generale, vi transita. A farsi portavoce dei residenti dell’area (e non solo) è Claudio Mazzarino, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Rimini che torna a segnalare «uno stato di degrado cronico».

Erbacce, rifiuti, angoli bui e pericolosi, pavimentazione attesa invano da tempo, ma anche manutenzione che latita e mancanza di controllo visto che la zona, come spiega l’esponente di FdI, diventa spesso bivacco di disperati. Sono soltanto alcune delle lamentele più ricorrenti circa l’immagine che Viserba offre a residenti e turisti, anche nel cuore della stagione estiva «mentre - rincara la dose Mazzarino - da anni il Comune resta a guardare».

Già dal 2023, prosegue ancora il coordinatore comunale, si puntava l’indice sulle «condizioni indecorose» della stazione.

«Da allora - va all’attacco - niente è stato fatto. Solo parole al vento. L’unico presidio di decoro è rappresentato dal bar, che tuttavia non può certo farsi carico dell’intera area». Da qui la richiesta «di un intervento immediato e strutturale», che una volta per tutte risolva un nervo scoperto.