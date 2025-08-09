Rimini, l’allarme dell’esperto: “Camere vendute anche per la sola notte di Ferragosto. Non era mai successo prima”

«La crisi delle vacanze balneari a Rimini è così evidente e preoccupante che siamo arrivati al punto di vedere camere vendute, per una sola notte, anche a Ferragosto: una cosa mai accaduta prima a Rimini». A lanciare l’allarme è Mauro Santinato, manager turistico riminese e fondatore di Teamwork, società di consulenza e formazione alberghiera. Che, dati in mano, disegna uno scenario a tinte fosche per l’estate 2025 nella capitale italiana delle vacanze. «E’ sufficiente andare sui principali siti turistici online per renderci conto di quello che sta succedendo a Rimini – commenta -. E mi riferisco, oltre che al caso Ferragosto, anche all’enorme disponibilità che c’è in questo weekend (8-10 agosto): qualcosa come 475 alberghi con camere doppie libere, anche per una sola notte, e in vendita, in oltre cento strutture, a meno di 90 euro, colazione inclusa. Davvero incredibile, se si pensa che fino a qualche anno fa, in alta stagione, e in particolare nelle due settimane di Ferragosto, era praticamente impossibile trovare camere per soggiorni inferiori a 3 notti».