Rimini. L’allarme dei militari dell’Arma: “Si fingono carabinieri al telefono e truffano la gente”

Ancora truffe telefoniche, in alcuni casi anche sfruttando il numero di telefono e l’immagine dei carabinieri, presi a vessillo di sicurezza e affidabilità, con l’obiettivo di trarre in inganno i cittadini, che rispondendo a telefonate e o cliccando su link malevoli possono cadere vittima di raggiri, in alcuni casi anche parecchio pesanti.

A segnalare un trend pericoloso sono i carabinieri stessi, che dal Comando di Rimini invitano i cittadini a prestare particolare attenzione perché diverse persone sono state contattate da sedicenti militari e si sono viste comparire sullo schermo del telefono il vero numero fisso della caserma dei carabinieri. Una tecnica sofisticata, chiamata Voip (telefonate via Internet o spoofing, con numeri falsificati), che quindi espone il cittadino al rischio concreto di cadere nella trappola architettata dai malintenzionati.

Numerose, infatti, sono state le segnalazioni al 112 per avere conferma del fatto di essere stati effettivamente contattati dagli uomini dell’Arma, descrivendo una prassi divenuta davvero, pericolosamente, comune in questo periodo.

L’antidoto proposto dai carabinieri, comunque, è proprio quello di contattare la centrale operativa e chiedere la conferma di essere stati davvero chiamati. Ma, sottolineano dal comando, la telefonata deve essere fatta digitando il 112 oppure componendo il numero fisso dalla tastiera, dopo averlo rintracciato su internet, non richiamando l’utenza da cui è arrivata la telefonata.

Telefonate via Internet

Le linee Voip (Voice over Internet protocol) sono canali di comunicazione che consentono di effettuare chiamate attraverso Internet, anziché le linee telefoniche tradizionali. A discapito della praticità e dei costi più contenuti rispetto ai tradizionali canali di comunicazione vocale, le linee VoIp sono spesso utilizzate dai truffatori, È infatti relativamente facile creare un numero VoIP e non richiede l’associazione diretta con una posizione fisica specifica. Sono le cosiddette chiamate spoofing: con le linee Voip, i truffatori possono facilmente falsificare il loro numero di chiamata per far sembrare che stiano chiamando, appunto, anche con i numeri delle forze dell’ordine.