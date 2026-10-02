Rimini, l’albergo ha più camere di quelle dichiarate e la Polizia locale lo fa chiudere

Nel pomeriggio di mercoledì scorso gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della Polizia locale di Rimini sono intervenuti in un albergo di Miramare, dopo la segnalazione di una sospetta attività di spaccio. Il controllo ha fatto emergere numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha portato il Comune a disporre la chiusura immediata dell’albergo con un’ordinanza, emessa nel pomeriggio di ieri.

Tutto è iniziato dall’identificazione di due persone sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono state segnate alla Prefettura per detenzione di uso personale. Il controllo si è poi spostato alla struttura ricettiva nelle cui adiacenze le due persone sono state fermate. All’interno sono stati trovati estintori con la revisione scaduta, un dato che ha spinto gli agenti a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno contestato alcune violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia edilizia, perché le camere effettivamente presenti erano molte più di quelle indicate nell’autorizzazione.

Il sopralluogo ha accertato un numero di camere e posti letto superiore a quello autorizzato, tale da rendere l’hotel soggetto ai controlli di prevenzione incendi, oltre a carenze gestionali, impiantistiche e di sicurezza. Un quadro giudicato dal Comune una situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità.

Sulla base delle risultanze trasmesse dai Vigili del Fuoco, l’Amministrazione ha quindi vietato con specifica ordinanza, a effetto immediato, la prosecuzione dell’attività ricettiva e ha revocato gli effetti del titolo con cui la struttura operava, a tutela degli ospiti. Tutti i clienti presenti sono stati trasferiti in un’altra struttura. L’albergo potrà riaprire solo presentando una nuova richiesta di avvio dell’attività, dopo aver ripristinato e documentato tutti i requisiti di sicurezza previsti.