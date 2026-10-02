Rimini, l’aeroporto vola alto: “Puntiamo a oltre 600mila passeggeri nel 2026”

È sempre più vicino per l’aeroporto Federico Fellini di Rimini l’obiettivo dei 600.000 passeggeri in un anno. Nei primi nove mesi del 2026 sono infatti già 538.282, in aumento del 48,5%, con settembre a fare ancora meglio: 95.878 passeggeri, in crescita del 58,5%. Dunque, sottolinea Airiminum, la società che gestisce lo scalo, per la prima volta dalla riapertura della pista si supera la soglia del mezzo milione di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno, “consolidando il percorso di crescita”. Rispetto al 2019 la crescita a settembre è del 58,5% e nei primi nove mesi dell’anno del 61,4%. Con una crescita del 48,5% “possiamo guardare con fiducia all’obiettivo di superare i 600.000 passeggeri entro fine anno”, conferma l’ad di Airiminum Leonardo Corbucci. C’è, ragiona, “la possibilità concreta di affrontare uno dei gap strutturali della Riviera e della Romagna: l’accessibilità ai principali mercati internazionali e alle destinazioni domestiche attraverso collegamenti aerei diretti”.