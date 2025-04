E l’obiettivo è davvero ambizioso. Continua, infatti, Corbucci: «Ci aspettiamo una crescita di passeggeri molto forte nei prossimi anni, già nel 2025 sarà del +40% (AiRiminum 2014 punta, infatti, a raggiungere i 450 mila passeggeri, ndr). La strategia per il 2026, oltre a sviluppare il traffico in Europa con l’apertura di collegamenti diretti in particolare con la Germania (va detto infatti che il 31 marzo Universal Air ha cancellato il volo diretto estivo con Monaco di Baviera e Malta, ndr), che rappresenta il principale mercato turistico della regione, vuole aprirsi anche alla Turchia, il principale hub per collegare l’Europa con il Medio Oriente e l’Estremo Oriente». Una novità, quella di Istanbul, che potrebbe riaprire a Rimini le porte della Russia visto che ad oggi, causa guerra in Ucraina, non ci sono voli diretti che colleghino l’Italia alla Federazione Russa