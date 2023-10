Rimini, l’aeroporto punta a un milione di passeggeri. Più voli per le capitali europee

L’obiettivo è ambizioso: un milione di passeggeri nel 2027. L’aeroporto di Rimini si appresta a chiudere il 2023 con quasi 290.000 passeggeri e un incremento del +40% circa sullo scorso anno e ha presentato il suo piano quinquennale. “La strategia per arrivare a questi grandi numeri - si legge in una nota - passa dall’ottimizzazione del network Europeo delle Low Cost identificando le destinazioni più significative per il territorio e dall’implementazione di collegamenti con le principali capitali europee strategiche per il territorio, con lo sviluppo di partnership strategiche con i principali Tour Operator internazionali.