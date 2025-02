Rimini, l’aeroporto punta a mezzo milione di passeggeri nel 2025: “In arrivo altre due compagnie con destinazioni importanti”

Nel 2025 l’aeroporto Fellini di Rimini può arrivare mezzo milione di passeggeri. Con una crescita del 60% sul 2024, superiore a qualsiasi altra pista italiana. Ma a patto che vada in porto il 100% delle trattative in corso. L’amministratore delegato di Airiminum, la società che gestisce lo scalo, Leonardo Corbucci era tra gli ospiti del Consiglio comunale di Rimini di ieri sera dedicato al turismo. E vede nell’anno appena concluso “l’ultimo gradino della prima fase di crescita” e nel 2025 il primo della seconda, grazie anche alle risorse dell’imposta di soggiorno destinate alla promozione della destinazione, “un’arma per convincere le compagnie”. Sperando poi, incrocia le dita, di “farne altre quattro o cinque più velocemente di quanto fatto finora”.

Il 2024 si è chiuso con 320.000 passeggeri, il 14% in più: ne erano stati annunciati 350.000, ricorda Corbucci, ma qualcosa è andato storto con due rotte. Circa il 60% è costituito da chi viaggia per vacanza; circa il 70% da traffico internazionale; e circa il 90% da low cost. Nel 2025, prosegue, serviranno Rimini tre nuove compagnie, British Airways, Easyjet e Universal Air su Monaco e Malta. E Corbucci conta di annunciare entro la fine del mese, ma in Aula non si sbottona sui nomi, altre due compagnie con destinazioni importanti. Così da arrivare nel 2025 a 450.000 passeggeri, sopra anche al 2019 con 400.000 passeggeri e il 70% da Russia e Ucraina. Ma non basta perché sono in corso trattative anche con Wizzair per altre destinazioni leisure e con un’altra compagnia. Per sfondare quota 509.000 passeggeri.