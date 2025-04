Rimini. L’aeroporto pronto ad allargarsi

A piccoli passi verso il potenziamento dell’aeroporto. Con nuove strutture e più servizi. è arrivato ieri il sì della Terza commissione all’accordo territoriale tra la Provincia e Comuni di Rimini e Riccione per lo sviluppo del polo funzionale dello scalo di Miramare. Che prevede la realizzazione del piano per la messa in sicurezza attraverso il potenziamento del sistema di accesso dei viaggiatori e il miglioramento delle procedure di emergenza aeroportuale. «La proposta progettuale di questo primo stralcio di interventi (che integra il masterplan di sviluppo del Fellini presentato dalla società di gestione Airiminum e che ha già ottenuto il nulla osta di Enac, ndr) – spiega Palazzo Garampi - prevede l’annessione da parte di Enac al perimetro aeroportuale di alcuni terreni a mare della Statale 16, per circa 17.000 metri quadrati. Terreni che, una volta completate le fasi espropriative, saranno adibiti alla creazione di un’area per la raccolta di mezzi di soccorso comprensiva di una piazzola per l’elisoccorso e di un parcheggio a disposizione degli utenti dello scalo per circa 160 posti auto». Ma non solo. Aggiunge, infatti, il Comune: «è previsto anche uno spazio a servizio per il trasporto pubblico e un’area, in corrispondenza dell’ex hotel Coronado, struttura ricettiva abbandonata, funzionale alla realizzazione di un nuovo ingresso sud. E all’interno dell’attuale area aeroportuale, è, poi, programmata la realizzazione di un nuovo fabbricato, destinato al trasferimento delle attività di volo attualmente svolte in un altro edificio collocato nel Comune di Riccione».