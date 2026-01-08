Rimini. L’aeroporto liberato dalla neve ma non dai lupi

Pista riaperta ieri, mercoledì 7 gennaio, all’aeroporto “Fellini” e volo per Tirana, programmato per le ore 18, regolarmente partito, seppur con un ritardo di circa un’ora e mezza, a causa del maltempo che da diverse ore interessa il nostro Paese. Una buona notizia accolta con sollievo da chi, per tutta la giornata, aveva sperato in questa lieta conclusione della vicenda.

Ciò nonostante, anche ieri mattina, siano proseguiti gli avvistamenti dei quattro lupi che, martedì, insieme all’abbondante nevicata dell’Epifania, avevano costretto la direzione del “Fellini” e le autorità competenti a chiudere in via precauzionale l’aeroporto per motivi di sicurezza, cancellando così l’unico volo programmato, quello diretto sempre a Tirana, in Albania.

Proprio martedì, come detto, si erano registrati i primi avvistamenti dei quattro “passeggeri” indesiderati all’interno dell’area dello scalo. Per individuarli e tentare di allontanarli dall’aeroporto, senza ovviamente fare loro del male, erano stati chiamati anche esperti di alcune associazioni, ma l’azione di disturbo a quanto pare non ha però dato l’esito sperato.

L’attività è comunque proseguita anche per tutta la giornata di ieri, nel tentativo di tenerli lontani dalla pista e consentire all’aereo (e ai passeggeri) di decollare in totale sicurezza. A tal proposito, al “Fellini” sarebbero dovuti intervenire anche i carabinieri forestali, ma, da quanto trapelato, non risultavano presenti.