Rimini, l’aeroporto Fellini vola nel 2026: oltre 590mila passeggeri e primato di crescita in Italia

Stagione da record per l’aeroporto “Federico Fellini”, che nel 2026 registra una crescita senza precedenti e si impone come lo scalo con il maggior incremento percentuale in Italia tra gli aeroporti sopra i 500 mila passeggeri (+48,4% nei primi nove mesi). Con 591.992 viaggiatori complessivi raggiunti a ottobre, lo scalo riminese supera per la prima volta dalla pandemia i concorrenti diretti di Perugia e Ancona, puntando a chiudere l’anno oltre quota 610 mila.

A trainare il boom è stata la stagione estiva (Summer 2026), chiusa con 566.909 passeggeri (+51,4% rispetto al 2025). Il motore di questa espansione risiede nel traffico internazionale, che rappresenta ben l’86,1% del totale. Sul fronte delle compagnie aeree, Ryanair e Wizz Air hanno fatto da padrone sfiorando il 90% del traffico complessivo: la compagnia ungherese ha registrato un vero e proprio exploit con un +274,7%, mentre il vettore irlandese si conferma prima forza dello scalo con oltre 323 mila passeggeri. Tra i mercati esteri spicca la Polonia, primo Paese di provenienza con oltre il 20% dei flussi turistici, mentre Budapest è la singola destinazione più volata e Londra il principale hub urbano.

I numeri straordinari pongono le basi per un 2027 ancora più ambizioso, quando debutterà la prima base operativa di Ryanair con due aerei stazionati al Fellini, portando le rotte di linea dalle attuali 22 ad almeno 28. Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci, che ha ringraziato la squadra di lavoro e le istituzioni locali per il sostegno alla promozione del territorio, ricordando come l’obiettivo futuro sia accelerare verso la soglia del milione di passeggeri annui. In chiusura, Corbucci ha inoltre espresso il proprio cordoglio per la recente scomparsa di Giuseppe Silvestrini, presidente della società di gestione dello scalo di Forlì.