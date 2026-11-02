Rimini. L’addio di Zaccagni allo zio: «Sarai per sempre il nostro guerriero»

«Rimarrai per sempre il nostro guerriero». Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, originario di Bellaria Igea Marina, ricorda così lo zio materno, Emanuele “Mela” Morri, storico albergatore 68enne, il cui nome è legato all’hotel Columbia che sorge sul lungomare.
L’affetto del campione per questo familiare, erede della dinastia dedita all’accoglienza turistica avviata dal nonno Ermanno, scomparso nel 2023 a 95 anni, era già salito alla ribalta alla fine dello scorso ottobre quando, dopo aver segnato un goal contro il Sassuolo, gli ha dedicato la rete mostrando una maglietta con la scritta a caratteri cubitali: “Non mollare zio Mela”.