Rimini, l’addio al dottor Versari: domenica avrebbe dovuto partecipare all’Ironman

I colleghi del dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche di Rimini, dove Versari rivestiva l’incarico di responsabile del rischio clinico, esprimono il loro cordoglio tramite il direttore. «Stimato psichiatra - sottolinea il dottor Francesco Sartini - Versari era anche un valente e noto esperto in psichiatria forense, ed è stato per anni un importante collaboratore del professor Ariatti di Bologna. In quanto tale svolgeva la funzione di consulente tecnico d’ufficio in diversi Tribunali. Accanto al rigore scientifico vanno anche sottolineati, la sua ironia, il sorriso garbato, i mille interessi, fra cui le attività sportive e nautiche, la musica ma anche l’attenzione per le ingiustizie del mondo, che lo hanno reso compagno di momenti preziosi». Commossi anche i sanitari dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, nel ricordo di un giovane psichiatra ospedaliero «competente, capace e disponibile che sapeva unire queste tre caratteristiche nella cura dei pazienti e aggiungere bellezza, gentilezza e pace». Versari lascia la moglie Elena, il figlio Emanuele detto “Lele”, giovane e promettente triatleta, la madre Adriana e il fratello Marco. Il rito funebre si terrà presso la chiesa di San Giuliano Martire a Borgo San Giuliano il 20 settembre alle 10. In luogo di pensieri floreali la famiglia gradirebbe offerte a Ascor Rimini (Associazione sviluppo cardiologia ospedaliera).