Rimini, l’addio al dottor Versari: domenica avrebbe dovuto partecipare all’Ironman

Rimini in lutto per la scomparsa di Matteo Versari, per tutti “Matte”, medico psichiatra dalla grande sensibilità e appassionato sportivo.

Il 50enne si stava allenando in vista della gara del 70.3 Ironman, in calendario prossima domenica a Cervia, ma non potrà scendere nell’agone, vento in faccia e adrenalina alle stelle, scambiando un sorriso d’intesa con i compagni. Il suo cuore si è purtroppo fermato all’improvviso, nella nottata di martedì scorso, lasciando un profondo vuoto in famiglia e tra amici e colleghi.

Appassionato di sport nautici e triatleta, spendeva il tempo libero allenandosi tra piscina, bici e corsa. A rendergli omaggio, nella sfida domenicale, i compagni di squadra e allenamento della Triathlon Duathlon Rimini Asd che gareggeranno con la fascia nera al braccio mentre la presidente dell’associazione, Romina Ridolfi lo ricorda «come una bella persona, innamorata del nostro sport» e disponibile a assicurare il proprio supporto, anche in senso professionale, alla squadra. Dalla battuta pronta e l’ironia sottile, sempre col sorriso sulle labbra, era un amico «con cui è stato piacevole condividere esperienze di vita, non solo di sport». La sua perdita ha cancellato i festeggiamenti per «le belle prestazioni dei nostri giovani alla Finale di Coppa Italia di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, ma - conclude - i nostri ragazzi di certo capiranno».