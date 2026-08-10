Rimini, l’addio a Tommaso Ugolini: la commozione e il silenzio di centinaia di persone

Centinaia di persone si sono strette in un abbraccio di commozione e silenzio nella chiesa di Sant’Agostino per l’ultimo saluto a Tommaso Ugolini, il diciannovenne tragicamente scomparso durante una vacanza con gli amici a Gallipoli, inghiottito dalle acque del mare. Una chiesa talmente gremita da non riuscire a contenere tutti coloro che sono accorsi per ricordarlo.

A sostenere la bara all’ingresso sono stati quattro dei suoi compagni più cari, accompagnati dalle preghiere del sacerdote che nell’omelia ha ricordato l’intensità e la profondità del giovane, citando anche Don Giussani e sottolineando l’importanza degli affetti e della fede di fronte a una tragedia simile. Toccanti i ricordi dei familiari e degli amici: la sorella, che ha ripercorso i momenti vissuti insieme, la fidanzata Susanna, la zia Elena Ugolini e la mamma Emanuela, oltre alle lettere dei compagni che hanno voluto ringraziare “Tommy” per il segno indelebile lasciato nelle loro vite con il suo sorriso.

Al termine della funzione, accompagnata da canti e lacrime, le offerte raccolte sono state devolute alle associazioni “Insieme a Te” e “Il Mantello”, prima del viaggio finale del feretro verso il cimitero.