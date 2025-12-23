Rimini, l’addio a Giampiero Garattoni, decano delle Tipografie

Domenica scorsa se n’è andato Giampiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all’ospedale di Rimini. Aveva compiuto da pochi mesi 83 anni, ed era l’ultimo protagonista di quella grande stagione delle Tipografie Riminesi: la sua - la Tipografia Garattoni - era addirittura l’erede di altre due, la Marsoner & Grandi e gli Artigianelli, presenti nella città fin dall’Ottocento. Garattoni era orgoglioso di questa storia e della sua professione, cresciuta all’ombra del nonno e del padre Gino e perfezionata presso la scuola specializzata dei Salesiani a Bologna.

Numerose ed importanti sono le pubblicazioni edite dalla sua tipografia, a partire da quando la composizione avveniva tutta a mano. Poi arrivò l’informatica, ma a cambiare nettamente il panorama fu internet. Giampiero lottò con dignità fin quasi al termine della sua vita. Ma tutti lo ricordano per qualche cos’altro: il suo carattere, la sua personalità così disponibile a stabilire amicizia e affettuosità, subito e con tutti. Un calore umano ed una semplicità che riusciva a trasferire persino nelle serate del Rotary Una cordialità riminese di stampo antico. Ieri sera alle ore 20.30 Rosario nella Chiesa di Sant’Agostino. Il funerale avrà luogo stamattina, alle ore 9.30 alla Chiesa di Sant’Agostino.