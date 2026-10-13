Rimini, l’abbraccio del vescovo Anselmi al Papa: la comunità in preghiera

La Diocesi di Rimini si stringe attorno a Papa Leone XIV dopo l’annuncio del prossimo intervento chirurgico a cui il Santo Padre dovrà sottoporsi, reso noto al termine dell’Angelus di domenica 10 ottobre. Il vescovo monsignor Nicolò Anselmi, a nome di tutti i sacerdoti e dei fedeli della comunità diocesana, ha espresso profonda vicinanza e affetto al Pontefice.

Il legame tra la città e il Papa rimane vivo dopo la visita dello scorso agosto e il recente incontro del 23 settembre a Roma con la delegazione riminese. Nel suo messaggio di augurio, il vescovo ha affidato la salute di Papa Leone XIV al Signore, invocando serenità e forza sotto la protezione della Vergine Maria e dei beati riminesi Alberto Marvelli e Sandra Sabattini. Monsignor Anselmi ha invitato tutte le parrocchie a unire le proprie preghiere nelle celebrazioni eucaristiche e durante il pellegrinaggio diocesano a Loreto previsto per il prossimo 18 ottobre.