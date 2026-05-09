Rimini, Kimi Antonelli fa acquisti per la sua bici da corsa

RIMINI. Anche Kimi Antonelli ama la bici da corsa. Il 19enne pilota della Mercedes, leader del Mondiale Piloti di Formula1, questa mattina, attorno alle 10.30, si è recato al negozio Cicli Matteoni sulla via Marecchiese a Sant’Ermete. Kimi ha una bici da corsa della Bianchi (per intenderci la marca che hanno avuto Fausto Coppi e Marco Pantani) e aveva bisogno di alcuni accessori: un paio di occhiali, un casco e dei pedali. «Ci avevano avvisato che sarebbe venuto», spiega Cristina Cecchi, del negozio Cicli Matteoni. «Si è fermato una ventina di minuti. I clienti lo hanno riconosciuto ed è stato gentile e disponibile con tutti». Di buon grado ha anche accettato di farsi fotografare.

Andrea Kimi Antonelli è nato a Bologna ma risiede a San Marino. Nel mondo della Formula 1 ha già battuto diversi record di precocità: il più giovane pilota ad avere ottenuto la pole position, il più giovane vincitore di un gran premio, il più giovane leader del Mondiale Piloti. Inutile dire quanto entusiasmo stia scatenando tra gli appassionati.