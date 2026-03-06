Rimini, Key chiude con ottimi numeri alla Fiera: “Presenze totali cresciute del 10 per cento”

Al termine dell’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo, gli organizzatori si dichiarano molto soddisfatti per l’affluenza alla Fiera di Rimini. Le presenze totali sono cresciute del 10%, con quelle estere in aumento del 9% e una forte presenza di investitori. Su 125mila metri quadrati lordi di superficie espositiva e 24 padiglioni, oltre 1.000 brand espositori, di cui 320 internazionali, con prodotti, soluzioni e tecnologie più innovative nei sette settori della transizione energetica. Presenti 530 hosted buyer e delegazioni da 59 Paesi, coinvolti grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). 412 i giornalisti accreditati da tutto il mondo.