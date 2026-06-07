Rimini. Jaguar distrutta dal fuoco: è caccia al piromane

Rimini
  • 07 giugno 2026
Foto d’archivio
Foto d’archivio

Un rogo improvviso ha trasformato una Jaguar in uno scheletro metallico nel cuore di Viserba.

Ieri sera, verso le 23.30, in piazzale Cesare Zavattini, il veicolo è stato divorato dalle fiamme in una dinamica che ha assunto rapidamente i contorni di un’azione criminale. 

Il proprietario, un uomo di 45 anni del posto, ha vissuto attimi di puro sconcerto al suo rientro: l'auto, che aveva lasciato parcheggiata poco prima, era già preda di un incendio violento. L’intervento dei vigili del fuoco, pur rapido, non è riuscito a salvare il mezzo.

A dare una svolta alle indagini, però, è stato il ritrovamento di una bottiglia sospetta nelle vicinanze, contenente tracce di liquido infiammabile. 

I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti. Al momento non emerge alcun movente chiaro, lasciando la vittima, incensurata, in attesa di risposte.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui