Rimini. Jaguar distrutta dal fuoco: è caccia al piromane

Un rogo improvviso ha trasformato una Jaguar in uno scheletro metallico nel cuore di Viserba.

Ieri sera, verso le 23.30, in piazzale Cesare Zavattini, il veicolo è stato divorato dalle fiamme in una dinamica che ha assunto rapidamente i contorni di un’azione criminale.

Il proprietario, un uomo di 45 anni del posto, ha vissuto attimi di puro sconcerto al suo rientro: l'auto, che aveva lasciato parcheggiata poco prima, era già preda di un incendio violento. L’intervento dei vigili del fuoco, pur rapido, non è riuscito a salvare il mezzo.

A dare una svolta alle indagini, però, è stato il ritrovamento di una bottiglia sospetta nelle vicinanze, contenente tracce di liquido infiammabile.

I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti. Al momento non emerge alcun movente chiaro, lasciando la vittima, incensurata, in attesa di risposte.