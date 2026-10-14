Rimini. Iscrive i figli a calcio senza il consenso della ex: a processo

Iscrive i due figli minori alla scuola calcio locale all’insaputa dell’ex moglie, ma non commette alcun reato: il Tribunale di Rimini ha assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» un 59enne di Riccione, finito a processo con l’accusa di sostituzione di persona. La vicenda giudiziaria, inserita nel contesto di una separazione coniugale particolarmente difficile e tesa, è esplosa nel momento in cui la donna si è rivolta all’ex marito per esigere il rimborso del 50% di alcune spese straordinarie sostenute per la gestione dei ragazzi. Di fronte a tale richiesta economica, l’uomo ha opposto i costi da lui interamente coperti per le attività sportive dei figli. Sorpresa e risentita da tale riscontro, la madre, dichiarandosi del tutto all’oscuro dell’iscrizione, si è attivata chiedendo la documentazione direttamente alla struttura calcistica riccionese.