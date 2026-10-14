Rimini. Iscrive i figli a calcio senza il consenso della ex: a processo

Iscrive i due figli minori alla scuola calcio locale all’insaputa dell’ex moglie, ma non commette alcun reato: il Tribunale di Rimini ha assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» un 59enne di Riccione, finito a processo con l’accusa di sostituzione di persona. La vicenda giudiziaria, inserita nel contesto di una separazione coniugale particolarmente difficile e tesa, è esplosa nel momento in cui la donna si è rivolta all’ex marito per esigere il rimborso del 50% di alcune spese straordinarie sostenute per la gestione dei ragazzi. Di fronte a tale richiesta economica, l’uomo ha opposto i costi da lui interamente coperti per le attività sportive dei figli. Sorpresa e risentita da tale riscontro, la madre, dichiarandosi del tutto all’oscuro dell’iscrizione, si è attivata chiedendo la documentazione direttamente alla struttura calcistica riccionese.

La denuncia

Una volta visionati i moduli di tesseramento, la donna - difesa dall’avvocato Armida Urbinati - ha disconosciuto la sigla apposta a suo nome, presentando una formale denuncia nei confronti dell’ex coniuge e costituendosi parte civile con una richiesta di 5mila euro di risarcimento danni. Durante il dibattimento, una consulenza grafologica aveva indicato come probabile l’effetto della mano del padre, ciononostante, l’ipotesi accusatoria si è sgretolata al dibattimento.

La linea difensiva