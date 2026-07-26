Rimini. Irrompe in casa ubriaco e minaccia un uomo con il coltello: disarmato dai Carabinieri

Proseguono i controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Rimini per garantire la sicurezza sul territorio cittadino. Nelle scorse ore, i militari hanno identificato 245 persone e controllato quasi altrettanti veicoli, portando a termine sei denunce, sequestri di droga e il ritiro di due patenti.

L’episodio più teso si è verificato a Miramare, dove un quarantenne in evidente stato di ubriachezza ha fatto irruzione nell’abitazione di un conoscente nel cuore della notte. Dopo averlo aggredito lanciandogli contro una bottiglia di birra per vecchi rancori, l’intruso ha estratto un coltello per minacciarlo. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di disarmare l’uomo, sequestrare l’arma e denunciarlo per violazione di domicilio e minaccia aggravata.

L’operazione ha riguardato anche il contrasto allo spaccio locale. I Carabinieri hanno denunciato un diciottenne sorpreso a cedere una dose di crack e un ventunenne trovato in possesso di tredici grammi di hashish già suddivisi, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Contestualmente, tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori.

Massima attenzione anche alla sicurezza stradale e al decoro. Due donne di 53 e 48 anni si sono viste ritirare la patente per guida in stato di ebbrezza: entrambe avevano un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Sul lungomare è stato invece sanzionato un trentaquattrenne per ubriachezza molesta dopo aver infastidito i passanti, mentre in centro storico un sessantunenne è stato deferito per aver violato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Rimini.