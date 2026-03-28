Rimini, irregolare sorpreso con mezzo chilo di cocaina: via alle pratiche di espulsione

Nel pomeriggio di venerdì 27 marzo, gli investigatori della Polizia di Stato di Rimini hanno notato un ragazzo che attirava la loro attenzione in quanto visto in più occasioni muoversi in zona Miramare a bordo di uno scooter. Il giovane dopo i primi accertamenti veniva individuato mentre entrava ed usciva ripetutamente da uno stabile nei pressi dell’ospedale di Rimini, dove successivamente si è accertato che abitasse, per poi dirigersi, alla guida dello scooter verso il litorale della zona sud.
Il personale della Squadra Mobile pertanto, dopo aver fermato il ragazzo, lo trovava in possesso di 6 dosi di cocaina, che custodiva nella tasca dei pantaloni e di una rilevante somma di contante, suddivisa in banconote di vario taglio, conservata dentro il marsupio che portava al seguito.
Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata a carico del giovane, sono stati rinvenuti 4 panetti termosaldati di cocaina, ed ulteriori 15 involucri contenti il medesimo tipo di sostanza stupefacente, già confezionati per l’attività di spaccio, per il peso complessivo di 500 grammi, nonché ulteriore denaro per un totale di 2.400 euro e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi.
L’arrestato, di cittadinanza albanese, incensurato, ma irregolare sul territorio dello Stato, è stato condotto presso il carcere per il rito di convalida. Saranno avviate le procedure per l’espulsione.