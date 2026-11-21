Inaugurato oggi, 21 novembre, a Rimini, l’ipercoop I Malatesta di Coop Alleanza 3.0, all’interno dell’omonimo centro commerciale, in via Emilia 150. Il negozio è stato rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a settembre e condotti a negozio aperto. L’ipercoop è stato oggetto di un intervento mirato e Coop Alleanza 3.0 ha creduto fortemente in questo progetto, investendo 1,7 milioni di euro. Oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato Juri Magrini, Assessore al Bilancio e alle Attività economiche del Comune di Rimini, e Luca Zaccherini, Direttore generale di Coop Alleanza 3.0. Per la Cooperativa erano presenti anche Sara Bianchi, Presidente della Zona soci Rimini di Coop Alleanza 3.0, e Iolanda De Simone, Regional Director di Coop Alleanza 3.0. Ai soci e ai consumatori che hanno fatto la spesa nella giornata inaugurale sono state regalate una piantina e una borsa riutilizzabile.