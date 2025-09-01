Rimini, “Io Valgo”: la marcia per le persone con disabilità torna venerdì 5 settembre

La giornata inizia alle 10:30 con il ritrovo di tutti i partecipanti presso Piazzale Kennedy. Dopo i saluti di Kristian Gianfreda, Assessore alle Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa del Comune di Rimini, e di Filippo Borghesi, assessore ai Servizi alla persona, Inclusione e innovazione sociale, Welfare di comunità e social housing del Comune di Santarcangelo di Romagna, inizierà la marcia “Io Valgo”, uno dei momenti centrali dell’evento, che prevede due tappe in cui si ascolteranno diverse testimonianze di persone con disabilità, genitori e operatori, riguardo alla realizzazione nel lavoro, nel progetto di autonomia, anche all’interno dei servizi gestiti dalla cooperativa sociale La Fraternità. Alle 12 la camminata si concluderà presso la spiaggia “Libera tutti”, in largo Boscovich, con una riflessione, tratta dal libro “Genesi di una Rivoluzione” di Riccardo Ghinelli, sul percorso di liberazione delle persone con disabilità aperto da Don Oreste. Seguirà un movimento danzato che coinvolgerà tutti i partecipanti.L’assessore allo Sport e alla Cultura del Comune di Rimini, Michele Lari: lancerà quindi il programma di sport e gioco inclusivo del pomeriggio. L’evento è condotto da Checco Tonti (attore, clown, giocoliere, presentatore, insegnante di teatro, regista, direttore artistico) e Mirco Gennari (attore, mimo, clown).