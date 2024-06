Modella riccionese sbanca su Tiktok con 2 milioni di like e 32mila follower. Si dice studentessa modello, ma nel caso di Angelica Leva sarebbe più corretto parlare di studentessa-modella. Ad appena 21 anni vanta un curriculum variegato perché studia Comunicazione e Digital Media all’Università di San Marino ed è una modella affermata che ha come quartier generale Riccione, la sua città. Tra i fotografi l’ha immortalata Matt Easton che lavora con dive del calibro di Dua Lipa o Bella Hadid.

«Stavo camminando in viale Ceccarini con un’amica, quando mi sono imbattuta in un concorso dove selezionavano modelle. Peccato che avessi 14 anni mentre l’età minima per partecipare era di 16. Così ho avvisato mia madre che era in spiaggia, col suo permesso ho apposto uno scarabocchio e poi lei è arrivata per firmare sul serio. Il casting è andato bene e ora collaboro con l’agenzia “Brave Models”».