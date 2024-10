Rimini, “io da perito agrario a cardiologo: la medicina è un’arte”

«Ero ancora uno studente quando ho seguito Marilena Pesaresi in Africa dove continuo a recarmi sotto il coordinamento di Massimo Migani. Mutoku è un luogo dove si riscoprono i fondamenti più autentici del lavoro e quell’anelito intriso di ideali che talvolta, in un grande ospedale, tende a sfumare in secondo piano rispetto alle continue emergenze. Le storie e le vite che si intrecciano con la tua, quando operi in una missione in mezzo al nulla, sono infinite, eppure rammento ancora con commozione Lorraine. Era appena una ragazzina quando il dottor Antonio Pesaresi, il fratello di Marilena a cui Rimini deve la meritata fama di città cardioprotetta, la portò in Italia. Fu la prima africana sottoposta a un trapianto di cuore a Rimini, grazie alla mediazione di don Oreste Benzi, tutore dei bambini malati da operare oltreconfine. Purtroppo dopo l’operazione si verificò un rigetto e sebbene fossimo pronti a rimetterla in lista per un secondo intervento, Lorraine rifiutò questa possibilità dimostrando una grandezza d’animo inaudita. “Lasciamo un nuovo cuore a chi ha più possibilità di me di cavarsela”, disse risoluta senza più cambiare idea. Un’altra storia, altrettanto esemplare, riguarda una donna giunta in missione dopo giorni di viaggio sul dorso di una mucca. Non respirava bene, affetta com’era da un rarissimo tumore al cuore grande come una palla. Sarebbe morta in una manciata di giorni ma non c’era tempo per mandarla in Italia così, tramite un ponte umanitario, l’affidammo a un ospedale del Sudafrica, dove peraltro nel 1966 è avvenuto il primo trapianto di cuore al mondo. Dovendo ripartire per l’Italia non ho saputo più nulla finché, giorni dopo, mi è arrivato un messaggio dalla famiglia di questa donna che mi ringraziava per averla salvata e invocava ogni bene su di noi».