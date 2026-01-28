Rimini, investito mentre attraversa la strada a Santa Giustina

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8, con un pedone investito mentre attraversava la strada in via Premilcuore, vicino al cimitero di Santa Giustina. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, è stato investito un uomo classe 1949, trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. L’uomo è stato investito da una Volkswagen T-Roc giodata da un 50enne residente a Rimini, con l’auto che procedeva da Rimini a Santa Giustina: a seguito dell’urto, il pedone è stato sbalzato sul cofano del veicolo, riportando un trauma cranico in seguito alla caduta. Inizialmente il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Infermi di Rimini, quindi il successivo trasferimento in elicottero a Cesena.