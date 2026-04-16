Rimini, investito durante una gara ciclistica, è accusato di calunnia dal forlivese alla guida che chiede 100mila euro di danni

«Nell’incidente ho rischiato seriamente di non uscirne vivo o di rimanere paralizzato. Meglio però affrontare un processo che vivere in quelle condizioni». Si è commosso ieri in aula Stefano Ruta, fratello della conduttrice televisiva Maria Teresa, chiamato a testimoniare nel processo che lo vede imputato per calunnia dopo la denuncia sporta dall’87enne di Predappio che lo investì e ferì durante una corsa ciclistica, nell’agosto 2020, a Vecchiazzano, nel Forlivese. «Ho riportato fratture plurime alle scapole e alle vertebre lombari. Due costole mi hanno perforato un polmone, ma quelle più gravi sono state alle vertebre cervicali - ha raccontato in lacrime il 57enne alla giudice Elisa Giallombardo, rispondendo alle domande del suo avvocato Andrea Muratori -. Il dottore mi disse che, dopo un incidente simile, il 95% delle persone non ce la fa o subisce gravi danni. Sono stato circa 50 giorni in ospedale, prima al Morgagni di Forlì e poi al Bufalini di Cesena, senza dormire per i dolori lancinanti. Non lo auguro davvero a nessuno».