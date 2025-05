Rimini, investito da una moto mentre è in sella alla bici elettrica, 80enne in gravi condizioni - Gallery

Un grave incidente stradale questa mattina a Rimini sulla superstrada in direzione San Marino. Un uomo di 80 anni in sella alla sua bici elettrica è stato investito da una moto. L’incidente si è verificato alle 9.15 di oggi poco dopo l’ex pastificio Ghigi, con l’intervento di sanitari del 118, Polizia Stradale e personale Anas. L’80enne ha riportato un grave trauma toracico è stato portato in elimedica in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico, con circolazione congestionata.