Rimini, investita in prossimità delle strisce pedonali: una donna grave all’ospedale

Un grave incidente stradale questa mattina a Rimini in via Chiabrera, nei pressi della sede Sgr. Il sinistro all’altezza del civico 34, con una donna investita mentre si trovava in prossimità delle strisce pedonali. Stando alle prime ricostruzioni, una Ford avrebbe colpito la donna facendola rovinare sull’asfalto. Immediato l’intervento del sanitari del 118, quindi è stata attivata l’elimedica che ha trasportato la donna in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Rimini.