Rimini. Investì una 19enne sulla pista ciclabile dopo l’incidente: automobilista assolto

È stato assolto “perché il fatto non sussiste” l’automobilista 56enne riminese accusato di omicidio stradale in concorso a seguito dell’incidente mortale avvenuto il 26 novembre 2021 a Viserbella, nel quale perse la vita la 19enne tunisina Farah Sfar Hancha, deceduta quattro giorni dopo all’ospedale Bufalini di Cesena per le gravi ferite riportate. Così ha stabilito nella sentenza il giudice Francesco Pio Lasalvia dopo che la difesa, rappresentata dagli avvocati Marco Ditroia e Valentina Broccoli, aveva deciso di affrontare il processo con giudizio ordinario. A differenza invece del coimputato al volante dell’altra auto coinvolta nel sinistro, un 49enne anche lui riminese, che in sede di udienza preliminare scelse il rito abbreviato, venendo però condannato a una pena di 8 mesi di reclusione.