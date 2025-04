Rimini, interrompe la funzione religiosa dei testimoni di Geova e aggredisce i Carabinieri: 37enne arrestata

Interrompe una funzione religiosa e aggredisce i Carabinieri. A Rimini i Carabinieri hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, una donna 37enne di origini indiane.

Nella serata di ieri il 112 riceveva una richiesta di intervento dei Testimoni di Geova di Rimini poiché durante la funzione una donna aveva assunto atteggiamenti irriverenti e nonostante fosse stata richiamata più volte, aveva continuato ad infastidire i presenti. Il comportamento aggressivo non accennava a ridimensionarsi neanche all’arrivo dei militari: la donna infatti, in evidente stato di alterazione, si rifiutava prima di uscire dalla sala di preghiera, provocando una temporanea interruzione della cerimonia e nel corso della sua identificazione continuava ad alzare la voce con offese e minacce ai militari, sino a provare a scagliarsi contro di loro per colpirli. Prontamente bloccata veniva quindi tratta in arresto nella flagranza di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La 37enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata collocata preso il proprio domicilio in attesa di udienza direttissima celebrata nella giornata di oggi presso il Tribunale di Rimini, al termine della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto la donna alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.