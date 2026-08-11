Rimini, integrazione a passo di bimbo: ventuno donne completano il corso di italiano

Rimini
  • 11 agosto 2026
Rimini, integrazione a passo di bimbo: ventuno donne completano il corso di italiano

Ventuno donne di diverse nazionalità, accompagnate dai loro diciannove bambini, hanno completato con successo il corso gratuito di lingua italiana promosso dal Comune di Rimini insieme all’Associazione Arcobaleno ODV e alla Cooperativa Sociale Eucrante. L’iniziativa, inserita nel progetto “Casa dell’Intercultura Aylan Kurdi” e sostenuta dal Piano di Zona per la Salute, ha trasformato gli spazi del Nodo Territoriale di Salute del Centro Storico in un vero e proprio presidio di inclusione e socialità.

La formula vincente del percorso è stata la presenza di uno spazio bimbi dedicato, che ha permesso alle partecipanti - provenienti da Paesi quali Bangladesh, Perù, Pakistan, Filippine, Argentina e India - di seguire le lezioni con continuità e serenità. L’apprendimento della lingua non si è limitato alla sola teoria in aula: il gruppo ha vissuto la città attraverso uscite nel quartiere, visite alla Biblioteca, incontri al Centro per le Famiglie e un picnic al parco. Un’esperienza di intercultura quotidiana che ha unito formazione e vita di comunità, dimostrando quanto gli spazi pubblici possano diventare snodi fondamentali per accogliere e rispondere ai bisogni concreti dei cittadini.

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