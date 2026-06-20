Rimini, insulta i passanti a Marina Centro, colpisce le vetrine dei negozi e poi aggredisce i poliziotti: avviate le procedure di espulsione

Intervento della Polizia di Stato di Rimini ieri, venerdì 19 giugno, a Marina Centro dove veniva segnalato un individuo molesto, intento ad urlare contro i passanti, colpendo le vetrine dei negozi. Giunti sul posto i poliziotti riuscivano ad intercettare l’uomo, straniero, che stava inveendo contro altre persone, quindi è stato fatto salire sull’autovettura di servizio con non poca fatica, per poi essere accompagnato in Questura ed essere fotosegnalato.
Durante il tragitto, iniziava a minacciare gli agenti scalciando il plexiglass divisorio ed una volta giunti negli Uffici, continuava il suo comportamento aggressivo e violento anche durante le fasi del fotosegnalamento fino a che non si scagliava contro gli operatori.
A questo punto i poliziotti si vedevano costretti a immobilizzarlo con le manette di sicurezza e assicurarlo nelle camere di sicurezza; l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del rito della direttissima. In quanto irregolare sul territorio nazionale, al termine della direttissima l’uomo verrà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, per le procedure di espulsione.