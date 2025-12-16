Rimini. Inseguito dai carabinieri per 65 chilometri tra Rimini e Cesena, alla fine tenta di investirli

Si è concluso con un violento schianto contro un palo, e con un arresto, un inseguimento ad altissima velocità durato oltre 45 minuti che ha tenuto con il fiato sospeso i carabinieri tra la provincia di Rimini e Cesena.
Protagonista della folle corsa un 30enne di origini marocchine, residente a Cesena, finito agli arresti domiciliari. Tutto ha avuto inizio all’alba di domenica mattina, sulle strade di Rimini. Una pattuglia dei carabinieri aveva intimato l’alt a un’automobile, ma il conducente ha ignorato l’ordine, dando il via a una concitata e pericolosissima fuga che è andata avanti lungo le strade per ben 65 chilometri.