Rimini, insegnanti di sostegno, ecco la sentenza: il periodo di precariato va riconosciuto

«Una pronuncia destinata a lasciare il segno quella del Giudice del Lavoro di Rimini che, in sede cautelare ed inaudita altera parte, ha disposto la sospensione del provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva rigettato la domanda di trasferimento su posto comune di una docente, ordinando alle amministrazioni scolastiche di ammetterla alle operazioni di mobilità, seppur allo stato solo con riserva». Lo annuncia in una nota il sindacato della Cisl Emilia Romagna, che precisa: «Si tratta di un provvedimento particolarmente significativo, perché recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il quinquennio di servizio sul sostegno si intende compiuto includendo anche i periodi svolti con contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa, in coerenza con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato». E secondo il segretario regionale Cisl Scuola Emilia‑Romagna, Luca Battistelli, «la decisione apre la strada a una nuova fase in cui sarà possibile per molti docenti di sostegno transitare su posto comune valorizzando anche gli anni di servizio svolti in regime di precariato, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e del diritto dell’Unione europea».