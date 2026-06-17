Rimini, insegnante sorpresa a rubare in gita: il giudice conferma il licenziamento

È una sentenza destinata a far discutere quella pronunciata dal Tribunale del Lavoro di Rimini. Al centro della vicenda una docente di un istituto superiore riminese che, durante una gita scolastica a Pompei, ha sottratto denaro dai portafogli di due dipendenti dell’albergo che ospitava studenti e insegnanti. Un episodio, però, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e culminato nel licenziamento per giusta causa, ora confermato dal giudice del Lavoro Lucio Ardigò.
La docente aveva impugnato il provvedimento disciplinare sostenendo l’illegittimità del licenziamento e chiedendo la reintegrazione in servizio o, in subordine, il riconoscimento delle indennità previste dalla legge. Con la decisione depositata nei giorni scorsi, il giudice ha però rigettato integralmente il ricorso e condannato la docente al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni scolastiche, liquidate in oltre 4.600 euro oltre accessori di legge.