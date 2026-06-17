Rimini, insegnante sorpresa a rubare in gita: il giudice conferma il licenziamento

Nel ricorso, la difesa della docente aveva sostenuto che la sanzione fosse sproporzionata rispetto ai fatti contestati e che la condotta avrebbe dovuto essere punita con una misura conservativa. Tesi che il Tribunale ha respinto integralmente. Nelle motivazioni, il giudice ha sottolineato come le prove raccolte abbiano dimostrato in maniera inequivocabile la sussistenza dell’addebito. Particolarmente rilevante, secondo la sentenza, è stato il filmato acquisito agli atti, ritenuto idoneo a documentare tutte le fasi della sottrazione del denaro. Il Tribunale ha evidenziato inoltre che la docente, nel corso del giudizio, avrebbe finito per ammettere l’accaduto, esprimendo rammarico e riconoscendo l’errore commesso. Per il giudice, la condotta ha assunto una gravità ancora maggiore perché posta in essere da un’insegnante impegnata nell’accompagnamento di una scolaresca. Un comportamento definito incompatibile con il ruolo educativo e con i doveri di correttezza, lealtà e fedeltà richiesti a un dipendente pubblico. «La massima sanzione espulsiva appare adeguata e proporzionata» scrive il Tribunale nella sentenza, evidenziando come il fatto abbia irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario tra la lavoratrice e l’amministrazione scolastica.