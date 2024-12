Rimini. Inizio dell’anno nel segno della pace, la Marcia attraversa il centro storico

Il 2025 inizia nel segno della fratellanza e della speranza con la tredicesima edizione della Marcia della Pace organizzata dalla da Caritas e Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, con il patrocinio del Comun e e la collaborazione di numerose associazioni e realtà di volontariato: l’appuntamento è per domani alle 16 con il ritrovo fissato al ponte di Tiberio. Qui, dopo la presentazione della giornata mondiale della pace e i saluti delle autorità, si terranno un intervento del vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, e la lettura dell’elenco dei conflitti nel mondo. Sarà accesa una fiaccola per ogni guerra, mentre ai bambini presenti saranno distribuiti “germogli di pace”. Il corteo proseguirà lungo Corso d’Augusto con in testa lo striscione “Marcia della Pace” e la mappa dei conflitti mondiali. In piazza Cavour saranno quindi posizionati gli striscioni con una frase di Papa Francesco: «La pace politica ha bisogno della pace dei cuori».

In piazza Cavour è prevista la lettura di una testimonianza dalla Siria di Abdo Hysan e altri racconti degli orrori perpetrati a Gaza da Israele. Sarà poi presentato il contenuto delle cartoline/segnalibri creati per l’ccasione: la prima cartolina presenta su una facciata 4 campagne nazionali, “Senza Atomica”, “Banche Armate”, “BDS” e “Ferma il Riarmo”. Sull’altra facciata, invece, il decalogo di ciò che ciascuna persona può fare quotidianamente per costruire pace. La seconda cartolina per i bambini e i ragazzi su un lato presenterà un disegno di Pace di uno dei laboratori dei bambini e sull’altra un decalogo di ciò che ciascun bambino può fare quotidianamente.

La conclusione è prevista sul sagrato della Basilica Cattedrale con una lettura a più voci della “Dichiarazione di pace” scritta con il contributo di ciascuno dei partecipanti all’organizzazione. Verrà proposta una traccia di punti su cui ciascuno porterà il proprio contributo. La dichiarazione sarà consegnata al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

La marcia si concluderà alle 18 con la Messa nella basilica cattedrale nella solennità di Maria Madre della Chiesa, presieduta dal vescovo Anselmi. La liturgia sarà accompagnata da canti sul tema della pace, affidati ai diversi movimenti e associazioni laicali.

«Anche se il primo gennaio può sembrare faticoso mettersi in marcia dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno - à l’appello del direttore della Caritas diocesana Mrio Galasso - vinci le indecisioni, lasciati guidare dalla curiosità e scoprirai quanto è bello iniziare l’anno camminando insieme con speranza e in nome della Pace».