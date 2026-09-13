Rimini, infortunio sul lavoro a Rivazzurra: folgorato in cucina durante le pulizie

Attimi di grande paura a Rivazzurra per un brutto incidente sul lavoro avvenuto all’interno di una struttura alberghiera in viale Lecce. Un operatore di 35 anni stava svolgendo le consuete operazioni di pulizia della cucina quando, intorno alle 12.20, è stato improvvisamente investito da una violenta scarica elettrica.

La richiesta di aiuto ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, portando sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della Medicina del Lavoro. I sanitari hanno prestato le prime cure al trentacinquenne, poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini per tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo sono scattati i rilievi per mettere in sicurezza l’area ed evidenziare le cause del malfunzionamento, ancora del tutto incerte: in attesa di chiarire da quale apparecchiatura sia partita la scossa, la cucina dell’hotel è stata momentaneamente dichiarata inagibile.