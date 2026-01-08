Rimini, influenza, un’impennata di ricoveri: “All’Infermi tutti i 550 posti occupati”

Due anziani ricoverati in Rianimazione, di cui uno intubato. Altri sei in Medicina d’urgenza, ventilati. E quattro in “Infettivi”. L’influenza inizia a mietere le prime “vittime” a Rimini. E da una quindicina di giorni sta provocando l’ingolfamento quotidiano del Pronto soccorso dell’Infermi e l’esplosione dell’occupazione dei posti letto dell’ospedale.
«Siamo saturi – sottolinea Francesca Raggi, direttrice medica dell’Infermi – I 550 posti letto sono tutti occupati. E per soddisfare tutte le necessità lavoriamo sulle dimissioni, attraverso la collaborazione delle strutture intermedie e delle case di cura private. Ma non solo. In alcuni casi abbiamo dovuto trasferire pazienti negli ospedali della provincia: Riccione, Cattolica, Santarcangelo, Novafeltria».