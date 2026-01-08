Rimini, influenza, un’impennata di ricoveri: “All’Infermi tutti i 550 posti occupati”

Un grande lavoro anche in questo periodo negli ospedali della provincia per fronteggiare l’elevato numero di pazienti ricoverati
Due anziani ricoverati in Rianimazione, di cui uno intubato. Altri sei in Medicina d’urgenza, ventilati. E quattro in “Infettivi”. L’influenza inizia a mietere le prime “vittime” a Rimini. E da una quindicina di giorni sta provocando l’ingolfamento quotidiano del Pronto soccorso dell’Infermi e l’esplosione dell’occupazione dei posti letto dell’ospedale.

«Siamo saturi – sottolinea Francesca Raggi, direttrice medica dell’Infermi – I 550 posti letto sono tutti occupati. E per soddisfare tutte le necessità lavoriamo sulle dimissioni, attraverso la collaborazione delle strutture intermedie e delle case di cura private. Ma non solo. In alcuni casi abbiamo dovuto trasferire pazienti negli ospedali della provincia: Riccione, Cattolica, Santarcangelo, Novafeltria».

Lo spirito di sacrificio

Non è un bollettino di guerra, ma poco ci manca, verrebbe da dire. «Siamo ai livelli di giugno, luglio, agosto – puntualizza la direttrice -. Tuttavia, grazie all’impegno e allo spirito di sacrificio di tutti gli operatori sanitari, stiamo reggendo». Al punto da dover andare ad occupare perfino i posti letto in ambienti chirurgici.

«Visto il calo di interventi che si verifica solitamente sotto le Festività – precisa Tiziana Perin, direttrice del Ps e di Medicina d’urgenza – quel surplus di letti disponibile lo abbiamo destinato alle emergenze dei non influenzati. E lo abbiamo subito esaurito».

Festività da allarme rosso

Una situazione d’allarme rosso, dunque, che va avanti dall’inizio delle Festività. Tra polmoniti e crisi respiratorie. «Diciamo che da Natale abbiamo un ingresso costante di 300-350 pazienti al giorno in Pronto soccorso – spiega Perin -. Non tutti per l’influenza, ovviamente, ma una buona parte sì (almeno un 30-40%, ndr). E di questi ultimi abbiamo avuto due ricoveri in Rianimazione, di cui uno intubato il 5 gennaio. Altri sei sono qui in Medicina d’urgenza, sotto ventilazione, e quattro in Infettivi. Parliamo di over 70, naturalmente, e di pazienti che non hanno fatto il vaccino antinfluenzale: almeno i primi otto».

«A dimostrazione - aggiunge in modo chiaro Raggi - dell’importanza che il siero antivirus riveste per i più anziani e per i fragili».

Picco e speranze

E l’unico giorno in cui la media ingressi in Pronto soccorso si è abbassata ai livelli normali, quelli classici dell’inverno, è stato martedì. «Con la neve, infatti, sono arrivate meno persone – osserva la direttrice del Pronto soccorso -: 181 in tutto. Ma già oggi (ieri, ndr) è ritornato il grande afflusso».

A questo punto una domanda sorge spontanea: con tutti questi ingressi e con tutti questi ricoveri, il picco influenzale è stato raggiunto? «Oggi (ieri, ndr) il dottor Biagetti, direttore dell’unità operativa di Malattie infettive, ci ha dato una speranza – osserva Raggi -: ci ha detto che i numeri non stanno aumentando. Leggiamola, quindi, in chiave ottimistica». Chiosa, allora, Perin: «Picco? Non lo abbiamo ancora raggiunto».

