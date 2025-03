Rimini. Influencer e pet lovers: la reunion all’hotel Principe per gli amanti degli amici a 4 zampe

Content creator del mondo pet a raduno da oggi a domenica all’Hotel Principe for pet lovers per la terza edizione di “For Pet Creators”, l’unico evento italiano dedicato ai professionisti dei social media specializzati nel settore animali. Un’occasione unica in Italia dove influencer con migliaia di follower, brand innovativi e professionisti del settore si incontreranno per tre giornate intensive di formazione, networking e nuove opportunità di business.

L’evento, nato nel 2023 da un’idea di Simona Trecordi, si è rapidamente affermato come punto di riferimento per tutti i creator che operano nel settore pet, offrendo opportunità uniche di crescita personale e professionale. Gli oltre 40 partecipanti attesi da tutta Italia potranno imparare dai più influenti pet creator del momento, ricevere consigli pratici da un team di esperti su come far crescere il proprio profilo Instagram, confrontarsi direttamente sulle ultime tendenze digitali e sviluppare nuove collaborazioni con marchi e agenzie di influencer marketing. Non solo un evento di networking dunque, come sottolinea Simona Trecordi, ma un vero e proprio laboratorio di crescita per chi vuole trasformare la propria passione per gli animali in un lavoro sui social media.