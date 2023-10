Rimini, inflazione: per ogni famiglia un aggravio di quasi 1.500 euro all’anno

L’Istat conferma a settembre il tasso di inflazione su base annua al 5,0%. Il carrello alimentare si attesta, invece, al +8,0%. Con l’inflazione a questi livelli le ricadute per ogni famiglia, in termini annui, sono

pari ad un aggravio di 1.479,40 euro. Lo sottolinea Federconsumatori Rimini in una nota.

Continuano a preoccupare, seppur in lieve discesca i costi dei beni alimentari, i cui tassi, si attestano sempre su livelli elevatissimi: pane e cereali + 6,2% , carni + 6,0% , pesci e prodotti ittici + 4,8%, latte - formaggi – uova + 7% , oli e grassi + 22%, frutta +2,4%, vegetali + 14,9%, zucchero - confetture - miele - cioccolato e dolciumi + 9,2%, caffè – tè – cacao + 3,8%, acque minerali-bevande analcoliche – succhi di frutta e verdura + 12,2%, alcolici + 5,6%, birre +8,4%, aumenti che si traducono in un aggravio di 400 euro anni a famiglia.

A tutto ciò si aggiungono gli aumenti sul fronte dell’energia, quelli già decisi per il prossimo trimestre (+18,6% per l’elettricità e +4,8% per il gas, per i clienti sul mercato tutelato) e quelli che, a causa dei conflitti in atto, potrebbero aggravare una situazione già precaria.