Rimini, infermieri di famiglia: inserite altre 39 unità

Una sanità sempre più territoriale e vicina a casa. Si rafforza la rete di infermieri di famiglia e di comunità con l’inserimento di 39 nuovi professionisti entro la fine dell’anno. Lo annuncia il Comune in una nota.

Si allarga e rafforza la rete degli infermieri di famiglia e di comunità del distretto, delle figure sempre più centrali nella sanità locale, pilastro di un modello di cura accessibile e a vocazione territoriale.

Entro la fine dell’anno, come deciso nell’ultima seduta del Distretto sociosanitario di Rimini Nord (che include Rimini, Bellaria e i Comuni della Valmarecchia), si prevede la formazione e l’inserimento di 39 nuovi infermieri che si aggiungeranno ai 37 già attivi nei servizi di assistenza domiciliare, con l’obiettivo di garantire una copertura maggiore della popolazione over 65, ovvero la fascia più esposta ai rischi di cronicità.

Questo potenziamento è stato pensato per raggiungere i pazienti direttamente nei luoghi in cui vivono, garantendo un’assistenza continua e personalizzata, nonché ‘vicina a casa’.

Gli infermieri di famiglia e di comunità, come intuibile dal nome, sono professionisti specializzati che operano a stretto contatto con i medici e i pediatri, offrendo assistenza gratuita a domicilio, in ambulatorio e nelle strutture intermedie o di lungodegenza allo scopo di rendere più semplice per le cittadine e i cittadini trovare la giusta risposta ai propri bisogni di salute, riducendo la necessità di spostarsi verso gli ospedali.